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Yaramazlara biraz batar!

‘Mezarlıkta ağlayan kız’, Türkiye’nin ilk ‘sosyal medya efsanesi’ olacak

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Çorum’da geceleri mezarlığa giderek ağlayan genç kız, kentin turizmine katkı sağlaması için ‘efsaneleştirilecek.’

Çepni mahallesindeki Ulu Mezarlık’ta 28 Nisan akşamında genç bir kızın mezarlıkta ağladığı görülmüştü. Mezarlığa beş gece giden genç kız, daha sonra mezarlık çevresinde aransa da bulunamamıştı.

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Çok sayıda kişinin kızı bulma umuduyla mezarlığa gitmesi dikkat çekerken, mezarlık çevresi ‘panayır yeri’ne dönmüştü. Genç kız günler sonra bulunduğundaysa psikolojik sorunları olduğu anlaşılmıştı.

Sosyal medya efsanesi

Genç kız hastanede tedavi görürken Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü de harekete geçti.

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Çorum İl Kültür Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, kenti anlatacak hikaye ve efsanelerin oluşturulması yönündeki çabalarının devam ettiğini söyledi.

Arslan, şu bilgiyi verdi: “Kültür turizmindeki değişim önceki yıllara göre üst ölçeklerdedir. Bu efsaneler de bu güzel değişimle buluştuğu takdirde bu kadim medeniyetlere istenilen şekilde katkı sağlayacaktır. Şu bilinmektedir ki bu tür efsanelerin yaşandığı bölgede turizme büyük bir katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz.”

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