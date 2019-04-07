Mezarların bile güvende olmadığı ülke: Venezüela

Muhalif lider Juan Guaido’nun ocak ayında kendisini geçici devlet başkanı ilan etttiğinden beri suların durulmadığı Venezüela’da mezarların bile güvenliği sağlanamıyor.

Fotoğraf: BBC

Devlet başkanı Nicolas Maduro’yla Guaido’nun çekişmesi sürerken gösterilerinin düzenlendiği, günlerce elektrik kesintisinin yaşandığı başkent Caracas’ta, çok sayıda mağazanın yanı sıra mezarlıklar da yağmalanıyor. Kentin en büyük mezarlığı olan Cementerio del Sur’daki (üstte) manzara durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Mezarlık çalışanlarına göre çok sayıda mezarı açan yağmacılar altın diş veya mücevher arıyor. Bazı inanç gruplarının ritüellerinde kullanıldığı için satılmak amacıyla kemikler bile çalınıyor. Tarihi mezar taşları da sökülüp götürülüyor.

Mezarlık çalışanları kentte güvenlik zaafının yaşandığına değinerek, “Mani olamıyoruz” diyor. Mezarlıkta yakının mezarı olanların bazıları mezarları sık ziyaret ediyor bazıları ise nöbet tutuyor. Karısının mezarı burada olan Eladio Bastido, “İki haftada bir gelip kontrol ediyorum. Bu ülkede artık kanun da güvenlik de yok” diyor.

Maduro 20 Mayıs 2018’de düzenlenen seçimleri yüzde 68 oyla kazanmış, ancak seçimlerin şeffaf, adil, eşit ve uluslararası standartlarda yapılmadığı ileri sürülmüştü. Meclis de Maduro’yu yasadışı ilan etmiş ve yönetimi devralması için ordudan destek istemişti. Meclis Başkanı Juan Guaido, destekçilerini meydanlara dökerek 23 Ocak’ta kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti.