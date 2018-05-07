‘Mezar başında ağlayan kız’ı gören görevli: Aslında yakalardım, mezarlıkların arasına yatmış olabilir

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Çorum’da mezar başında ağlayan kız ile konuştuğunu iddia eden mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan, “Onu ilk gören benim. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım” dedi.

Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kadının mezarlığa gelerek Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kadını aynı mezarın başında ağlarken gördü.

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Fatma Ç.’nin mezarının üzerine, “Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak” yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

2 Mayıs gecesi gece siyah kıyafetli, kırmızı ayakkabılı, 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın, yine aynı mezarın başına gitti. Polisin yakalamaya çalıştığı genç kadın, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp gözden kayboldu.

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‘Ağaçlık alanda kayboldu’

Fatma Ç.’nin mezarının üzerine not kağıdı bırakan ve yedi yıldır Ulu Mezarlık’ta görev yapan Fikret Yumutkan yaşadıklarını şöyle anlattı: “O gece saat 21.00’de beni aradılar. Onu ilk gören benim. ‘Kızım ben mezarlık görevlisiyim, gel kaçma sana yardımcı olayım’ dedim. Ama o kaçıp gözden kayboldu. Oradan dedim ki, ‘Siz kimsiniz? Neden ağlıyorsunuz orada’. Yüzünü tam net olarak hatırlayamıyorum. Aslında yakalardım diye düşünüyorum. Gece karanlık ve ağaçlık olması sebebiyle mezarlıkların arasına yattı mı, kaçtı mı o anda bulamadım. Belki bulurum diye birkaç mezara baktım. Fakat tüm aramama rağmen bulamadım. Ben takibimi sürdürdüm. İlerde yol bitiyor. Ağaçlık alanda kayboldu. Kaybolunca geri döndüm ve ‘Ben mezarlık görevlisiyim. Benim görevim vatandaşlara yardımcı olmak. Vatandaşa yardımcı olmak istediğim gibi size de yardımcı olmak istiyorum. Bir derdiniz bir sıkıntınız var ise ben size yardımcı olmak istiyorum’ yazılı not bıraktım. Belki geri gelirse benim bıraktığım notu da okursa, o da bir şeyler yazar diye düşünerek kağıt ve kalem bile bıraktım.”