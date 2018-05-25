‘Mezar başında ağlayan kız’dan kendisini kovalayan görevliye: Bırakın beni gideyim

Çorum’da geceleri mezarlığa gidip ağlayan kız, kendisini kovalamacanın sonudan yakalayan görevliye “Ağabey bırakın beni gideyim” diyerek seslendi.

Çepni Mahallesi’ndeki Ulu Mezarlık’ta 28 Nisan akşamında genç bir kızın mezarlıkta ağladığı görülmüştü. O günden sonra genç kız mezarlık çevresinde aransa da bulunamamıştı. Çok sayıda kişinin kızı bulma umuduyla mezarlığa gitmesi dikkat çekerken mezarlık çevresi ‘panayır yeri’ne dönmüştü.

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Günlerce konuşulan olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri, ‘ağlayan kız’ın mezarlık yakınlarındaki bir evde yaşadığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın ruhsal sorunları olduğu saptandı. Hastaneye yatırılan ‘ağlayan kız’, ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ömer Arslan, “Bu tür efsanelerin, yaşandığı bölgede turizme büyük katkısı bulunmaktadır. İlimizin tanıtımında da bir efsane araştırırken bir anda da bu konu gelişmiştir. Sadece sosyal medyanın yazdığı hikayelerden efsane geliştireceğiz. Çalışmayı onay için bakanlığa ileteceğiz” dedi.

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Ancak belediye başkanı Zeki Gül ise bu tür bir değerlendirmeye katılmadığını söyledi.

Çorum Valiliği, bir kişinin özelindeki sebeplerden dolayı mezarlıkta ağlamasının emniyet ve asayişe müessir bir yönü bulunmadığından, idari veya adli herhangi bir işlem yapılmadığına dair açıklama yaptı.

‘Ağabey bırakın beni gideyim’

Ulu Mezarlık görevlileri, dün gece ‘ağlayan kız’ın yine geldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Görevliler, el feneriyle aramaya başladı. ‘Ağlayan kız’, bir mezarın arkasında saklanırken fark edildi, kovalamacayla yakalandı.

Korktuğu gözlenen, “Ağabey bırakın beni gideyim” diyen kızı, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerden birisi, “Kızım sen tek başına gecenin bir saati mezarlıkta ne ararsın, bir derdin mi var. Hadi bize söyle, sana her konuda yardımcı olacağız. Korkma, artık emin ellerdesin, bak biz yanındayız” dedi. Görevliler, uzun süre sohbet ettikleri ‘ağlayan kızı’ bölgeden uzaklaştırdı.