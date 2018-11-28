Meyve sineği varmış: Rusya, Türkiye’den ithal 550 ton mandalinayı geri yolladı

Rusya, Türkiye’den ithal ettiği 550 ton mandalinayı geri yolladı.

Sputnik Türkçe’nin haberine göre açıklama Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı’nın (Rosselhoznadzor) Krasnodar ve Adigey temsilciliğinden geldi.

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Açıklamada, Rusya’nın güneyindeki Novorossiysk, Gelencik ve Tuapse limanlarından ülkeye sokulmak istenen 550 ton mandalinanın geri çevrildiği ifade edildi.

Buna gerekçe olarak da mandalinaların 24 partisinde Akdeniz meyve sineği tespit edilmesi gösterildi.

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Açıklamada, Akdeniz meyve sineğinin meyve kültürlerine zarar verdiği belirtilerek şöyle dendi: “Akdeniz meyve sineği, yayılması halinde, meyve, sebze ve üzüm hasadını tamamen yok edebilir. Bu koşullar oluştuğunda, bu zararlı, Rusya’nın güneyindeki iklime de tamamen alışabilir.”

En büyük ihraç kalemi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Türkiye Rusya’ya bu yılın ilk beş ayında 381 bin 57 ton yaş meyve-sebze gönderdi.

Rusya’ya ihraç edilen mandalina miktarı ise 75 bin 646 ton oldu. Mandalina, yaş meyve-sebze türünde en çok ihraç edilen ürün.

Türkiye, mandalinadan 42 milyon 988 bin 153 dolar gelir elde etti.