Meydan Beşiktaş adlı eğlence mekanının sahibi çalışanlarını darp etti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Meydan Beşiktaş adlı mekanın patronu Şahin Şeker’in, biri kadın olmak üzere birçok çalışanına saldırdığı görüntü ortaya çıktı. Şeker gözaltına alındı.

Fotoğraf: comimarlik.com/

Meydan Beşiktaş’ta Dorock XL adına çalışan ve Şeker’in şiddetine maruz kalan Gaye Akıl söz konusu anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Reklam

Güvenlik kamerası görüntülerin çıkmasının ardından eğlence mekanı sahibi Şahin Şeker bu sabah gözaltına alındı. Şeker’in gün içinde adliyeye sevkedileceği belirtildi.



Gaye Akıl şunları söyledi: ”Mal sahibi Şahin Şeker geldi ve ‘Beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız neden ayağa kalkmıyorusunuz’ diye bağırmaya başladı. İlk önce yanımdaki arkadaşım Enver’e tokat attı. Ardından bana dönüp ‘Beni görünce ayağa kalkacaksın’ diye masaya vurmaya başladı. Ben de ayağa kalktım. ‘Özür dileriz çalışıyorduk sizi görmedik’ dememle birlikte bana da tokat attı.”

Dorock XL, Şeker’in, otopark alanının mal sahibi olduğunu belirterek, ”Şahin Şeker, Dorock XL çalışanını darp etmiştir. Dorock XL markası Gaye hanımın en başından beri yanında yer almıştır ve markasını aynı gece alandan çekmiştir” dedi.

Reklam

Akın da, Dorock XL’nin açıklamasını teyit etti.

Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşterilere uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı.