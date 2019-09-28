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Yaramazlara biraz batar!

Mevlana Müzesi’nde 94 yıl aradan sonra yeniden aşure kazanları kaynadı

Konya’daki Mevlana Dergahı’nda yüz yıllarca sürdükten sonra 94 yıl ara verilen aşure pişirme geleneği yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde Mevlana Müzesi bahçesinde ocaklar yakıldı; aşure kazanları kaynadı.

Fotoğraf: DHA

Aşure eski usüle uygun olarak yapıldı. Yedi kez sudan geçirilen buğdaylar önceden altı harlanmış büyük kazanlara atıldı. Ardından kabukları dualarla soyulan nohutlar kazanlara döküldü. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen ürünler, dualar eşliğinde kazanlarda saatlerce kaynatıldı.

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Aşure pişirilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ilahi okudu. Üç ton aşure yerli ve yabancı misafirlere dağıtıldı.

Bu merasimin emekle, duayla, aşkla yapıldığını söyleyen İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmed Fatih Çıtlak (üstte9, “İnsanın kursağından geçen bir lokma aşın bile nasıl bir emekle nasıl bir duayla nasıl bir aşkla yapıldığını ortaya koyan bir merasim bu” dedi.

Tarihi bir ana şahitlik edildiğine dikkat çeken Çıtlak şunları söyledi: “Bu gelenek yüzyıllarcar devam etmiş ama neredeyse bir asırdır kesintiye uğramış. Bu icraat basit bir iş değil. Aslına uygun yapılmasından dolayı çok manidar. Hazreti Pir’in sancağı altında yapılması çok güzel.”

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