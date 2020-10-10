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Yaramazlara biraz batar!

Mevkidaşıyla görüşen Çavuşoğlu: Azerbaycan’ın kararlarını destekleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefon görüşmesi yaptı.

Fotoğraf: AA

Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Rusya’nın başkenti Moskova’daki görüşmeleri değerlendirdi. 

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Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmişti. Taraflar Dağlık Karabağ’da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

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