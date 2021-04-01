Mevduatta stopaj indiriminin süresi uzatıldı

Mevduat hesabı faizleri ile kar paylarından yapılan stopaj indiriminin süresi 31 Mayıs’a uzatıldı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, bugün sona ermesi öngörülen stopaj indirimi, 1 Nisan’dan itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar, bu tarihten itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen kazançlar ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 1 Nisan’dan itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere tekrar yürürlüğe girdi.

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Ekim 2020’de altı ay uygulanmak üzere getirilen düzenlemeye göre TL mevduatlarda vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e indirilirken, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı sıfırlanmıştı.