Metropoll’ün sahibi Sencar’ın gözaltına alındığını duyuran ailesi: Sebebini bilmiyoruz

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar gözaltına alındı.

Sencar’ın Twitter hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz” denildi.

Özer Sencar göz altına alınmıştır. Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz — Ozer Sencar (@ozersencar1) June 3, 2017