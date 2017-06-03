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Metropoll’ün sahibi Sencar’ın gözaltına alındığını duyuran ailesi: Sebebini bilmiyoruz


Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Sencar’ın Twitter hesabından ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sebep ve mahiyetini biz de henüz tam olarak bilememekteyiz.Sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz. Bu bilgiyi onun adına kamuoyuna saygıyla iletiyoruz” denildi.

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