Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll’ün sahibi Özer Sencar, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği için yapılacak referandumda katılım oranının yüzde 85’i geçmesi halinde ‘Hayır’ çıkma olasılığının daha güçlü olduğunu açıkladı.

Deutsche Welle’den Pınar Ersoy’un haberine göre Metropoll araştırması Türkiye genelinde sandığa gitmeme oranı yüzde 18 iken 18-24 yaş arasında oranın yüzde 46’ya çıktığını ortaya koydu.

Tüm yaş gruplarında ‘Evet’ diyecek üniversite mezunu oranı yüzde 26 iken, ‘Hayır’ diyeceklerin oranı yüzde 59.

18-24 yaş grubunda ‘Evet’ diyeceklerin oranı yüzde 37.5, ‘Hayır’ diyeceklerin oranı ise yüzde 43.

Metropoll’ün sahibi Özer Sencar’a göre gençlerin sandığa gitmeme nedenlerinden biri, sonucun belli olduğu izlenimi: “‘Referandumun sonucu ne olur’ sorusuna gençlerin yüzde 56’sı ‘Evet çıkar’, yüzde 31’i ise ‘Hayır çıkar’ diye yanıt verdi.”

Sencar araştımayı şöyle değerlendirdi: “Türkiye genelinde katılım yüzde 83 civarında görünüyor. Eğer bu seviyede kalırsa ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının şansı eşit. Ancak katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ çıkma şansı daha güçlü.”

Son iki seçimdeki katılım oranları şöyleydi: 7 Haziran 2015 yüzde 86,43; 1 Kasım 2015 yüzde 87,40.