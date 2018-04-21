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Yaramazlara biraz batar!

Metropoll’ün sahibi Sencar: Akşener, AKP’den henüz yarım puan oy koparıyor

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Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, İYİ Parti’nin AKP’den yarım puan oy alabildiğini söyledi.

Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde yaptıkları seçim araştırmasının sonuçlarını Deutsche Welle’den Hilal Köylü’ye anlatan Sencar, Türkiye’deki 55 milyon seçmenin yüzde 30’nun İYİ Parti lideri Meral Akşener’i beğendiğini söyledi.

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Bu beğeni oranının henüz İYİ Parti’nin oylarına yansımadığını dile getiren Sencar, “Akşener, MHP’den yüzde 4–4.5 oranında oy alabiliyor. CHP’den yüzde 3.5 oy alabiliyor. Ama AKP’den henüz yarım puan oy koparıyor” derken, seçimin kaderinin ‘Kürt oyları’nda olacağını savundu.

55 milyonluk seçmenin yüzde 18’inin ‘Kürt oyu’ olacağını belirten Sencar, Erdoğan’ın karşısına çıkabilecek tüm adayların bu oranı dikkate almasını istedi ve ekledi: “Akşener de kendine Kürt oylarını alıp alamayacağını sormalı ve bu yöndeki stratejisini güçlendirmeli.” 

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