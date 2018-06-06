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Yaramazlara biraz batar!

Metropoll’ün mayıs anketine göre Erdoğan önde, İnce ikinci

 

Metropoll araştırma şirketi, mayıs ayında yaptığı seçim anketinin sonuçlarının cumhurbaşkanlığına ilişkin bölümünü açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önde, CHP adayı Muharrem İnce ikinci sırada.

Fotoğraf: DHA

Kararsızlar dağıtılmadan açıklandı

Kararsızlar dağıtılmadan açıklanan sonuçlara göre, AKP’nin adayı Erdoğan yüzde 45.9, CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 20.1, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş 11.4, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener yüzde 11.2, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 1.7, Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek yüzde 0.1 oy alıyor.

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Şirketin patronu Özer Sencar Twitter’dan sonuçları paylaşırken, henüz haziran araştırmasına başlamadıklarını belirterek sonuçların bir miktar değişebileceğini söyledi.

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