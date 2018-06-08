Metropoll’ün mayıs anketi: ‘Cumhur’ yüzde 46.5, ‘millet’ yüzde 34.8, HDP sınırda

Metropoll Araştırma’nın 11-17 Mayıs tarihlerinde yaptığı ankete göre, 24 Haziran seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’ yüzde 46.5, ‘millet ittifakı’ysa yüzde 34.8 oy alacak. HDP’yse yüzde 10.1’le baraj sınırında.

Metropoll’ün ‘Türkiye’nin nabzı’ araştırmasında 26 bölge esas alınarak, 28 ilde 2463 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle görüşüldü. Katılımcılara “24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan önümüzdeki genel seçimlerde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz” diye soruldu. Sonuçlarda yüzde 1.97 hata payı bulunuyor.

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Buna göre ankette çıkan oy dağılımı şu şekilde:

Cumhur ittifakı: Yüzde 46.5

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Millet ittifakı: Yüzde 34.8

HDP: 10.1

Diğer parti: Yüzde 0.3

Kararsız: Yüzde 4.8

Protesto oy: Yüzde 2.2

Cevap yok: 1.3