Metropoll’ün gözünden ayın beş rakamı

Metropoll araştırma şirketi, geçen mart ayı için ‘halkın gündemindeki konulardan seçilmiş’, ‘Ayın 5 Rakamı’ başlıklı bir rapor yayınladı.

Fotoğraf: AA

Raporda, ‘enflasyon’, ‘siyasi gerilim’, ‘andımız’, ‘İstanbul Sözleşmesi’ ve ‘Merkez Bankası’ alt başlıkları yer aldı.

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“Sizce markette-pazarda gördüğünüz gıda fiyatları enflasyonu ne kadar” sorusuna yüzde 46.8’lik bir kısım “yüzde 40 ve üzeri” dedi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1.08, yıllık bazda yüzde 16.19 arttı. Bu Haziran 2019’dan bu yana en yüksek oran.

Çoğunluk, siyasi gerilimin arttığını düşünüyor

“Son yıllarda ülkemizde insanlar arasında siyasi görüşlerden kaynaklı siyasi gerilim arttığını düşünüyor musunuz” sorusuna yüzde 63.1 “Evet, düşünüyorum” dedi.

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Siyasi gerilimin artmadığını düşünenlerin oranı yüzde 28.6 olurken ‘kararsız’ların oranı 8.3.

Büyük çoğunluk ‘Andımız’ın kaldırılmasına karşı

“İlköğretim okullarında, öğrenciler tarafından ‘Andımız’ın okunmasının kaldırılmasını nasıl karşıladınız” sorusuna yüzde 65.8 “Olumsuz karşıladım” derken olumlu karşılayanların oranı yüzde 24.6 oldu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘Andımız’ın okunmasını yasaklayan yönetmeliği iptal eden mahkeme kararını kaldırmıştı.

İstanbul Sözleşmesi’nin fesihi onaylanmıyor

“Hükümetin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını onaylıyor musunuz” sorusuna yüzde 52.3 “Onaylamıyorum” derken yüzde 26.7’lik bir kısım onayladığını belirtti.

Yüzde 13.5’lik bir kısım ‘kararsızları’ ve ‘fikri olmayanları’ oluştururken ankete katılanların yüzde 7.5’inin İstanbul Sözleşmesi’nden haberi yok.

Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

Ekonomi yönetimine güven zedelenmiş

“Merkez Bankası başkanının dört ayda görevden alınması ekonomi yönetimine yönelik güveninizi nasıl etkiledi” sorusuna neredeyse yüzde 60’lık bir kısım ‘güveninin azaldığını’ söyledi. Öte yandan, yüzde 22.6’yla ‘kararsız’lar, güveni artanlardan fazla.

Merkez Bankası (MB) başkanlığına 7 Kasım 2020’de atanmış Naci Ağbal, selefleri gibi Merkez Bankası kanununa aykırı olarak cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alınmış, yerine uzun yıllar Halkbank’ta çalışmış eski AKP milletvekili Şahap Kavcıoğlu getirimişti.

Böylelikle MB başkanı 20 ayda dördüncü kez değişmişti.