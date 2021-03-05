MetroPOLL: Hükümetin en beğenilen politikası Dağlık Karabağ

MetroPOLL Araştırma, hükümetin beğenilen politikasının yüzde 36 ile ‘Azerbaycan Ermenistan savaşının yaşandığı dağlık Karabağ’a yönelik politika’ olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA

‘Türkiye’nin Nabzı Şubat 2021: Hükümetin En Beğenilen Politikası’ başlıklı ankete göre hükümetin hiçbir politikasını desteklemeyenlerin oranı yüzde 29.8 ile ikinci geldi. En az desteklenen ise Libya politikası.

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AKP seçmeni arasında en az desteklenen politika ‘Suriye politikası’ olurken hiçbir politikayı desteklemeyen MHP seçmeninin oranının yüzde 7.8, AKP seçmeninin oranı yüzde 17.2 olarak açıklandı.

Muhalefet kanadında ise hiçbir politikayı desteklemeyen en fazla seçmene sahip parti yüzde 56’yla HDP olurken en beğenilen politika gene ‘Dağlık Karabağ’ oldu.

Türkiye’nin Nabzı Şubat 2021: Hükümetin En Beğenilen Politikası #MetropollTürkiyeninNabzı pic.twitter.com/kQdPNjovG7 — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) March 5, 2021

Kamuda başörtüsü

‘Türkiye’nin Nabzı Şubat 2021: Başörtü Konusu’ başlıklı ankette ise “‘Kamu kurumlarında çalışanların başörtüsü giymesine izin verilmemelidir’ şeklinde görüşe katılıyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 83.1’i “Hayır” yanıtını verdi.

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İYİ Parti, “Evet, katılıyorum” diyen yüzde 17.4 oranındaki seçmenle bu alanda ilk sırada yer aldı. “Hayır, katılmıyorum” diyenler arasında en fazla seçmene sahip parti ise yüzde 95 ile HDP oldu.