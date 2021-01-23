MetroPOLL: Güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek yüzde 58

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketi, toplumun büyük kesiminin güçlendirilmiş parlamenter sistemini desteklediğini ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

MetroPOLL, ‘Türkiye’nin Nabzı’ araştırma serisi kapsamında yeni araştırma yayınladı.

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Buna göre katılımcıların yüzde 57.7’si parlamenter sistemi desteklerken, mevcut sisteme destek yüzde 34.5’te kalktı.

Parti bazında bakıldığında da güçlendirilmiş parlamenter sisteme en güçlü destek yüzde 95.5’le HDP seçmeninden geldi. CHP ile İYİ Parti seçmenindeki destek de bu orana yaklaştı.

AKP seçmeninde ise bu oran yüzde 22’de kaldı. İktidar ortağı MHP’nin seçmeninin her iki seçenek arasında neredeyse eşit biçimde dağılmış olması dikkat çekti.