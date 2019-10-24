MetroPoll: Babacan ve Davutoğlu beş puan bile alsa seçim sonucunu belirler

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, AKP’den istifa eden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurmayı planladığı partilerin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici rolü olacağını savundu. Babacan’ın Davutoğlu’ndan bir puan fazla oy alabileceğini belirten Sencar, “Yeni partiler beş puan bile oy alsa, cumhurbaşkanlığı seçiminin belirleyicisi olurlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sencar, MetroPoll’un eylül ayı araştırma sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre kararsızlar dağıtılmadan önce AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 42 iken, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin toplam oy oranı yüzde 39. Kararsızlar dağıtıldığında ise ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 51, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ise yüzde 47 bandında.

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Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Türkiye Komünist Partisi gibi partilerin toplam oyu ise yüzde 2 seviyesinde.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre Sencar, araştırmanın Barış Pınarı Harekatı’ndan önce yapıldığını belirterek, harekatın AKP oylarını artırabileceğini söyledi: “Yeni araştırmada, muhtemelen AK Parti’nin oyu, kararsızlar dağıtılmadan önce bir miktar artabilir.”

‘Vatandaşın erken seçim düşünecek hali yok’

Erken seçim olasılığına da değinen Sencar, kararsızların oranının yüzde 17 olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşın mevcut ekonomik şartlarda erken seçim falan düşünecek hali yok” dedi.

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Sencar, Babacan ve Davutoğlu’nun kurmayı hedefledikleri yeni partilere ilişkin ise şu yorumu yaptı: “Cumhur ittifakı ve millet ittifakı devam ederse; kurulacak partiler kimin yanında yer alırsa 50+1’e onlar daha yakın olur.”