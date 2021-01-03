Metropoll araştırması: Olası bir seçimde Yavaş, Erdoğan’a karşı kazanıyor

Metropoll araştırma şirketinin 2020 yılının aralık ayına ilişkin ‘Türkiye’nin Nabzı’ başlıklı araştırmasına göre, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yarışması halinde Erdoğan yüzde 40.7 oy alırken, Yavaş’ın oyu yüzde 43.9’a çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’ın aktardığı araştırmaya göre bu pazar günü seçim yapılsa halkın oy tercihleri şöyle şekillenecek: AKP yüzde 30.6, CHP yüzde 20, İYİ parti yüzde 8.9, HDP yüzde 8.7, MHP yüzde 6, Deva Partisi yüzde 1.7, Gelecek Partisi yüzde 1.3. Kararsızlar ve protestocuların oranı ise yüzde 21.3’e ulaşıyor.

Reklam

Araştırmaya göre, MHP’de ciddi bir oy kaybı var. 2018’de MHP’ye mühür vuran seçmenlerin yüzde 50’si bugün başka partilere oy vereceğini söylüyor.

Yarıdan fazla parlamenter sisteme dönülmesini istiyor

Seçmenlerin yüzde 57’si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5’i bu sistemde kalınmasını savunuyor.

Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi olsa yüzde 43.3’ü Erdoğan’a oy vereceğini, yüzde 50.7’si vermeyeceğini belirtiyor. Yüzde 45.6’sı Erdoğan’ın ‘görev yapış tarzını’ onaylarken, yüzde 48.1’i onaylamıyor.

Reklam

Siyasilerin beğeni düzeyinde ilk dört sırada Yavaş, Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var.

Ülkenin en önemli sorunu, yüzde 49.5 ile ekonomi

Ankete katılanların yüzde 64.8’ine göre Türkiye kötüye gidiyor. Sadece yüzde 21.7 memnun.

Ülkenin en önemli sorunu ise yüzde 49.5 ile ekonomi, yüzde 13.2 ile corona virüsü ve yüzde 12.3 ile işsizlik çıktı.

Yüzde 63.8’i ekonominin kötüleştiğini savunuyor. “İyileşti” diyenler yüzde 8.4.

Yüzde 28.5’i kötü gidişattan Erdoğan’ı, yüzde 27.6’sı hükümeti, yüzde 10.6’sı dış güçleri ve yüzde 7.2’si Berat Albayrak’ı sorumlu tutuyor.

Yüzde 59.4’ü borçlu. Borçluların 77’si bankalara, yüzde 12.5’i ‘eşe dosta’ borçlanmış. Yüzde 91.9’u borcunu ödemekte güçlük çekiyor.

Yüzde 60, verilere inanmıyor

Katılımcıların yüzde 60’ı sağlık bakanlığının salgınla ilgili açıkladığı vaka ve ölüm sayılarına inanmıyor. Yalnızca yüzde 36.3’ü verileri doğru kabul ediyor.

Yüzde 52.5’i hükümetin corona virüsüyle ilgili önlemlerini başarısız buluyor.

Yüzde 81.2’si corona virüsünden ötürü endişeli.

Yüzde 51.5’i aşı yaptıracağını, yüzde 48.5’i ise yaptırmayacağını vurguluyor.

Yüzde 55.2’si Çin aşısına güvenmezken, yüzde 37.9’u güveniyor.