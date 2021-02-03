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Yaramazlara biraz batar!

Metropoll araştırması: AKP seçmeni bile rektör atamasını desteklemiyor

Metropoll’ün araştırmasına göre AKP seçmeni arasında bile rektörleri öğretim elemanlarının seçmesini savunanlar çoğunlukta.

Fotoğraf: Arşiv

‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2021: Üniversite rektörleri nasıl seçilmelidir?’ başlıklı araştırmaya göre, ‘öğretim elemanları rektörleri kendileri seçmelidir’ diyenlerin oranı yüzde 73 iken, ‘rektörleri cumhurbaşkanı tayin etmelidir’ diyenlerin oranı yüzde 17.9. Yüzde 9.1 ise kararsız.

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Katılımcıların 24 Haziran 2018 seçimlerinde oy verdikleri partiye göre değerlendirildiği ankette, muhalefet kanadı seçmeni -yüzde 77.8’le Saadet Partisi hariç- yüzde 95’in üzerinde bir oranla ‘rektörün seçim yoluyla belirlenmesini’ desteklerken, AKP seçmeni yüzde 55, MHP seçmeni ise yüzde 65’le bu seçeneği destekledi.

Diğer partilerin seçmenleri ise ‘öğretim elemanları rektörleri kendileri seçmelidir’ şıkkını yüzde 90 oranında destekledi.

Rektörlerin seçim yoluyla atanmasını en çok, yüzde 96.8 ile HDP seçmeni destekledi. HDP’yi, yüzde 96.2 ile İYİ Parti, yüzde 95.1 ile de CHP izledi.

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Ne olmuştu?

2015 seçimlerinde İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır sürüyor.

Bu protestolar kapsamındaki bir kampüs sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine protesto eylemleri tırmanışa geçmiş, kampüste ve Kadıköy’deki gösterilere polis orantısız güçle karşılık vermiş, onlarca gözaltı yapılmıştı.

Kampüste gözaltına alınan 159 eylemciden 98’i salıverilmiş, 10 kişiye de ev hapsi verilmişti. Kadıköy’de ise 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Son olarak eylemlerle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle de sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

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