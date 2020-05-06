Metropoll Araştırma: Halkın yarısından fazlası maske uygulamasından şikayetçi

Covid-19 salgın süreci yönetiminde en güvenilir isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, hükümetin maske dağıtımı uygulamasında katılımcıların yarısından fazlası sorun yaşadığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, salgın sürecini yönetmede başarılı olduğunu düşünülen 10 kişi ve kurum arasından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 üzerinden 8.8 puanla ilk sırada yer aldı.

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Erdoğan dördüncü sırada

Bilim Kurulu 8.6’ya ikinci, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 8.18’le üçüncü olarak süreci iyi yönetmede ankette 6.65’le dördüncü olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beşinci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 6’ncı sırada yer aldı.

MHP’lilerin yüzde 53’ü şikayetçi

Maske teminiyle ilgili bölümde ise, maske dağıtım uygulamasında sorun yaşadığını ifade edenlerin oranı yüzde 55 oldu. AKP’lilerin yüzde 41’i, MHP’lilerin yüzde 53.7’si, CHP’lilerin yüzde 69.6’sı, İYİ Partili’lerin yüzde 63.6’sı ve HDP’lilerin de yüzde 76.7’si maske temininde sorun yaşadıklarını ifade etti.

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AKP’lilerin yüzde 57’si bağış yapmadı

‘BizBize Yeteriz’ kampanyasına katılıma yönelik soruya yüzde 70.8 “Katkıda bulunmadım” yüzde 23.9 ise “Katkıda bulundum” yanıtını verdi.

‘Katkıda bulunmadığını’ söyleyenlerin oranı parti tercihlerine göre şöyle: AKP yüzde 57.7, MHP yüzde 53.3, CHP yüzde 88.4, HDP yüzde 86.9, İYİ Parti yüzde 92.7.