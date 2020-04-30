Metropoll Araştırma: Erdoğan’ın görev onayı yüzde 52

Metropoll Araştırma’ya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı yüzde 52.
Metropoll’ün yeni araştırmasına göre Erdoğan’ın ‘cumhurbaşkanlığı tarzını’ onaylamayanların oranı ise yüzde 36.6.
AKP’liler arasında yüzde 91.5 görev onayı oranına ulaşılırken, CHP’lilerde bu oran yüzde 12.8. HDP’de oran yüzde 9.3’e kadar düşüyor.
AKP ile MHP’lilerin ardından görev onayı veren en büyük kitle Saadet Partisi seçmeni.
Araştırmaya katılanların yüzde 39.3’ü FOX TV’yi izlerken, FOX TV’yi yüzde 11.2’yle ATV, yüzde 9.9’la TRT izliyor.
Katılımcıların yalnızca yüzde 26’sı tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını ifade ederken, yüzde 24.2’si temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını dile getirdi.
Araştırmaya göre yüzde 62.9’luk kesim online alışveriş yapmadığını belirtirken, katılımcıların yüzde 3.6’sı corona virüsü salgını sürecinde online alışverişe başladığını kaydetti.
Katılımcıların yüzde 62’si, hükümetin CHP’li belediyelerin yardım bağış kampanyasını durdurmasına karşıyken, yüzde 25.8’si bunu destekliyor.
Araştırmanın 28 kentte 16-21 Nisan tarihlerinde 1288’yle görüşülerek yapıldığı belirtildi.