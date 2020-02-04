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Yaramazlara biraz batar!

Metropoll Araştırma: Erdoğan’ın görev onayı yüzde 41.9’a düştü

Metropoll Araştırma’nın anketine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranı yüzde 41.9’a düştü.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin düzenlediği ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2020: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Görev Onayı’ başlıklı çalışmanın sonuçları yayınlandı.

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Buna göre, Erdoğan’ın görev onayının 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı sırasında yüzde 48’e yükseldiği, daha sonra düşmeye başladığı görülüyor.

Ankete göre, MHP seçmeninin yüzde 62.2’sinin Erdoğan’a destek verdiği görülürken, en düşük destek CHP ve HDP seçmenlerinden geliyor.

Yaş grubuna göre bakıldığında, Erdoğan’ın görevini yapış tarzı 55 yaş üstü katılımcılar tarafından onaylanırken, 18-34 yaş arasındaki katılımcılarda bu oran yüzde 36’la oldukça düşük bir seviyede.

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