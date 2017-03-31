Metropoll anketi: Yurttaşların Erdoğan’a verdiği destek yüzde 48.7

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, referanduma iki hafta kala yurttaşların siyasilere verdiği desteğe ilişkin anketini yayınladı.
Mart ayında yapılan ankete göre yurttaşların yüzde 48.7’si Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklerken, yüzde 43.1’i görev onayı vermiyor. Erdoğan’a destekte şubat ayına kıyasla 1.3 puanlık düşüş söz konusu.
Partilere göre dağılıma bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 91’i, MHP seçmeninin de yüzde 20.6’sı Erdoğan’a görev onayı veriyor.
Yıldırım’a destek yüzde 45.7
Başbakan Binali Yıldırım’a yurttaşların verdiği destek bir önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 45.7’e yükselirken, Yıldırım’a görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 45.8.
Partilere göre dağılıma bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 86.7’si, MHP seçmenin de yüzde 17.3’ü Yıldırım’a görev onayı veriyor.
Kılıçdaroğlu’na destek azaldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yurttaşların verdiği destek bir önceki aya göre 1.3 puan azalarak, yüzde 25.6’ya düşerken, yurttaşların yüzde 64.8’i Kılıçdaroğlu’na görev onayı vermiyor.
Partilere göre dağılıma bakıldığında CHP seçmeninin yüzde 64.7’si, HDP seçmeninin de yüzde 24.7’si Kılıçdaroğlu’na görev onayı veriyor.
Partililerin yarısı Bahçeli’yi destekliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yurttaşların verdiği destek bir önceki aya göre 0.5 puanlık artışla yüzde 32.2’ye yükselirken, görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 56.6.
Partilere göre dağılıma bakıldığında MHP seçmeninin yüzde 51.4’ü, AKP seçmeninin de yüzde 50.1’i Yıldıırm’a görev onayı veriyor.
Demirtaş’a destek yüzde 13.9
HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş’ya yurttaşların verdiği destek bir önceki aya göre 4.1 puanlık düşüşle, yüzde 13.9’a gerilerken, görev onayı vermeyenlerin oranı yüzde 77.2.
Partilere göre dağılıma bakıldığında HDP seçmeninin yüzde 91’i Demirtaş’a görev onayı veriyor. Diğer partilerde bu oran yüzde 10’un altında.