Metropoll anketi: ‘Cumhur’ yüzde 36.5; TÜİK rakamlarına kimse inanmıyor

Metropoll araştırma şirketi tarafından yapılan ‘Türkiye’nin Nabzı Haziran 2020’ anketine göre seçim olsa AKP yüzde 30.3, CHP yüzde 24 oy alabiliyor. Diğer tüm partilerin yüzde 10’un altında gösterildiği ankette, kararsızlar yüzde 9.2’yle üçüncü büyük grup konumunda.

Fotoğraf: Reuters

Bilgisayar destekli telefonda anket yöntemiyle yapılan araştırmada “Erken bir seçim olmasını ister misiniz” sorusuna, ankete katılanların yüzde 53.1’i “Erken seçim yapılmamalı” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 36’sı ise erken seçime sıcak baktığını belirtti.

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Ankette katılımcılara “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu da yöneltildi. Anket sonucuna göre; “Evet, onaylıyorum” diyenlerin oranı yüzde 52, “Hayır, onaylamıyorum” diyenlerin oranı yüzde 40.9, “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 7.2 oldu.

TÜİK rakamlarına inanmıyorlar

Ankette Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerle ilgili dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

TÜİK’in işsizlerin oranını yüzde 13.2 olarak ilan etmesine toplumun sadece yüzde 15’i inanıyor. Yüzde 78’e yakın bir çoğunluk, işsizliğin açıklanan orandan daha yüksek olduğunu düşünüyor.

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Kriz konuşulmasın diye

Ankette son dönemde gündeme gelen Ayasofya’nın ibadete açılması da soruldu.

Halkın yüzde 44’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasının gündeme getirilme amacının ekonomik krizin konuşulmamasına yönelik olduğunu düşünüyor.

Libya

Katılımcıların yüzde 58’i Türkiye’nin Libya’daki savaşa aktif şekilde müdahil olmasına olumlu bakıyor. Ocak ayında bu oran yüzde 34.9’du.