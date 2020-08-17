Metropoll anketi: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 39.2

Metropoll Araştırma’nın yeni anketine göre AKP yüzde 33.2, CHP yüzde 20.5 oya sahip.

Fotoğraf: DHA

Metropoll, 18-23 Temmuz tarihlerinde 28 kentte 1350 kişiyle görüşerek hazırladığı ‘Türkiye’nin Nabzı – Temmuz 2020’ araştırmasını yayınladı.

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Ankete göre, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ toplamda 39.2’lik oya sahip. Yüzde 20.5’lik oyu bulunan CHP’ye en yakın parti, yüzde 8’le HDP, ardından yüzde 6.9’la İYİ Parti geliyor.

Yeni kurulan Gelecek Partisi yüzde 2, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ise yüzde 1.3 bandında.

Ay ay değişim

Araştırmada, partilerin şubattan temmuza oy oranlarındaki değişime de yer verildi. Buna göre, AKP mayıs ve haziran aylarındaki 3 puanlık düşüşü toparlayarak temmuzda şubattaki seviyeye yükseldi.

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CHP’nin de yüzde 17.7’ye kadar düştüğü, ardından yeniden yüzde 20.5’e çıktığı görüldü. Martta kurulan DEVA Partisi ise 0.6’dan 1.3’e çıktı. Gelecek Partisi de yüzde 1’den yüzde 2’ye yükseldi.