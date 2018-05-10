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Yaramazlara biraz batar!

Metropoll anketi: AKP yüzde 48, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 10

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Metropoll Araştırma, erken seçim önerisi yapıldıktan hemen sonra yaptığı anketi paylaştı.

Buna göre, kararsızlar dağıtılmadan AKP yüzde 43, CHP yüzde 19, MHP yüzde 5, HDP yüzde 9 ve İYİ Parti yüzde 11 oy oranında.

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Kararsızlar dağıtıldığında ise AKP yüzde 48, CHP yüzde 21, MHP yüzde 6, HDP yüzde 10 ve İYİ PARTİ yüzde 12 oy oranında.

Metropoll Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, anketi açıkladıktan sonra Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

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