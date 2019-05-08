Metropolitan Müzesi için bir gecede 15 milyon dolar toplandı

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi’nin kostüm enstitüsü için düzenlenen yardım gecesinde 15 milyon dolar (92.8 milyon lira) bağış toplandı.

Fotoğraflar: Reuters

33 bine yakın kostümün sergilendiği enstitüye kaynak sağlamak için 1948’den beri ‘Met Gala’ adıyla düzenlenen gecede elde edilen gelir bir rekor. Geçen yıl düzenlenen yardım gecesinde 13 milyon dolar toplanmıştı.

Reklam

Bu yıl da her yıl olduğu gibi çok sayıda ünlü galaya birbirinden renkli kıyafetle katıldı. ABD’li şarkıcı Katy Perry ‘avize’ temalı bir kostüm seçerken, tenisçi Serena Williams sosyal medya kullanıcılarının ‘jambonlu omlet’e benzettiği bir kıyafetle geceye katıldı. Uzun kuyruklu fuşya bir tuvaletle müzenin merdivenlerinde beliren ve dört kez kıyafet değiştiren ABD’li şarkıcı Lady Gaga gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

TV yıldızı Kim Kardashian, ABD’li şarkıcı Jennifer Lopez de yıldızlar geçidi ve defilenen bir parçasıydı.

ABD’de moda yayıncılığının simge simge isimlerinden Eleanor Lambert’in başlattığı Met Gala geleneği, New York kentinin en büyük yardım gecelerinden biri.

Reklam



