Metroda biletsiz yakalandı, rayların üzerinde koşarak kaçmaya çalıştı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir adam metroda biletsiz yakalandı. ‘Kaçak yolcu’nun denetçilerden kaçmak için rayların üzerinde koşmayı tercih etmesi nedeniyle altı istasyona yapılan seferler yarım saat süreyle iptal edildi; elektrik akımı kesildi.

Adamı ve arkasında koşan denetçileri gören diğer yolcular hayretle yaşanılanları izledi. Raylardaki kovalamaca cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

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Bir süre sonra yakalanan biletsiz yolcuya ne ceza verildiği açıklanmadı. Ancak Paris’te biletsiz metroya binmenin cezası en az 50 avro (318.3 lira).