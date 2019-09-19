Metrobüste yer kavgası: Bir kişi bıçaklanarak yaralandı, iki kişi aranıyor

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolcular arasında çıkan ‘yer kapma’ tartışmasında bir kişi bıçaklanarak yaralanırken, kaçan iki kişi aranıyor.

DHA’nın haberine göre, olay, dün akşam saat 19:00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Durağı’nda meydana geldi. İddiaya göre yolculardan Ömer Bozyiğit ile kimliği belirsiz iki yolcu arasında yer kapma tartışması yaşandı. Avcılar Durağı’nda başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Metrobüs Saadet Durağı’na geldiğinde kavga eden kişiler metrobüsten indi. Kavga durakta da devam etti ve iki kişiden biri Ömer Bozyiğit’i kalçasından bıçakladı. Şüpheliler başka bir metrobüse binerek kaçtı.

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Duraktaki yolcuların durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi yolcular yaparken, ambulans yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle gelebildi. Yaralı ambulansa alınarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.