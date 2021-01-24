Metrobüste unutulan, içinde bilgisayar bulunan çantayı alan kişi yakalandı

İstanbul’da metrobüste unutulan ve içinde bilgisayar olan çantayı alan şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis ekipleri, 15 Kasım’da Zincirlikuyu metrobüs durağında metrobüsten indiğinde içinde 15 bin lira değerinde bilgisayarının bulunduğu çantanın kaybolduğunu fark eden kadının başvurusu üzerine çalışma başlattı.

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Polis, metrobüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Çantayı F.K.’nın aldığı tespit edildi. Şüpheli bilgisayarla yakalandı. Bilgisayar sahibine teslim edildi.

Kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.