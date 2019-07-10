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Yaramazlara biraz batar!

Metrobüste taciz iddiasına gözaltı

İstanbul’da metrobüste genç kadını taciz ettiği öne sürülen Türkmenistan vatandaşı Jeyhun E. gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

B.K. adlı kadın dün akşam saatlerinde evine gitmek üzere Zincirlikuyu’dan hareket eden metrobüse bindi. B.K., Avcılar’daki Cihangir/Üniversite Mahallesi durağında inerken Jeyhun E.’yi omuzuna dokunduğunu görünce uyardı.

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Kadının uyarısına aldırmayan Jeyhun E. dokumaya devam edince B.K bağırarak tepki gösterdi ve duraktaki güvenlik görevlisinin yanına giderek kendisine tacizde bulunulduğunu belirterek şikayetçi oldu.

Güvenlik görevlisi tarafından 155’e yapılan ihbar üzerine sevk edilen ekipler, Jeyhun E.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Avcılar Polis Merkezi’ne teslim edildi.

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