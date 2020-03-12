Metrobüste şoföre saldırıp kaza yaptıran yolcuya 11 yıl hapis

İstanbul’da seyir halindeki metrobüste şoföre saldıran, aracın kaza yapmasına, 17 kişinin de yaralanmasına neden olan Murat Akbulut’a 11 yıl yedi ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Kadıköy ilçesindeki Acıbadem durağında 23 Eylül 2016’da meydana gelen olay sonucunda metrobüs yoldan çıkarken, dört araç ezilmiş, iki araç kullanılamaz hale gelmişti. Akbulut’a ‘olası kastla kasten yaralama’ ve ‘olası kastla mala zarar verme’ suçlarından toplamda 68 yıl dokuz aya kadar hapis cezası istenmişti.

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‘Küfretti; kusurlu değil…’

İstanbul Anadolu 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Akbulut ve avukatı Coşkun Demir ile bazı müştekiler katıldı.

Söz alan Demir, “Kusurun tamamının müvekkilime atfedilmesi vicdani değildir” dedi. Son sözü sorulan sanık Akbulut, “Ben yaşlı insana yardımcı olmaya çalıştım. Olayın bu aşamaya gelmesi metrobüs şoförünün ettiği küfürden kaynaklanmaktadır. Üzgünüm” diye konuştu.

İki suçtan ceza çıktı

Mahkeme, Akbulut’un olay sırasında kullandığı şemsiyeyi ‘silah’ saydı. Sanığa 13 müştekiye yönelik eylemi nedeniyle ‘olası kastla silahla kasten yaralama’, İETT metrobüsüne yönelik de ‘kamu malına zarar verme’ suçlarından toplam 11 yıl yedi ay hapis cezası verildi.

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Mahkeme istinaf yolunun açık olduğunu belirterek sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.