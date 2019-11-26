Metrobüste ‘sarı şerit’ uygulaması: Yolcu bekleme yerleri belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki metrobüs durağında yolcuların doğru yerde beklemesini sağlamak için şerit çekti.

Fotoğraflar: DHA

İBB’nin verilerine göre 44 duraklık metrobüsü günde 1 milyona yakın insan kullanıyor. En yoğun durak ise 85 bin kişiyle Zincirlikuyu.

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Belediye, duraklardaki yoğunluğu kontrole alabilmek için en yoğun kullanılan duraklardan olan Zincirlikuyu ve Şirinevler’de yeni bir uygulamaya geçti.

Her iki durağa da yolcuların nerede beklemeleri gerektiğini belirten sarı çizgiler çekildi. Böylece, metrobüs araçlarının duraklara daha nizami şekilde yanaşması da mümkün olabilecek.

Uygulamanın diğer duraklarda da başlatılacağı bildirildi.