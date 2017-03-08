Metrobüste ‘ring dönemi’: Ana duraklardan kalkan araçlar varış noktasına kadar durmayacak

İETT, metrobüslerde ‘ring’ dönemini başlatıyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre İETT, yeni uygulamasına duraklara astığı afişlerle duyurdu: “09.03.2017 Perşembe günü Beylikdüzü son durak, Avcılar, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonlarımızda yolcularımızın hızlı ve daha konforlu seyahat etmeleri için yukarıda ismi geçen istasyonlarımızda araçlarımız ring olarak çalışacaktır (Araçlarımız bu istasyonlarımızda bekleme yapmayacaktır).

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, ‘ring’ uygulamasının deneme aşamasında olduğunu vurgulayıp ‘şimdilik’ 34Z hattında denendiğini, anketler sonucunda onaylanması durumunda, dört ana duraktan kalkan metrobüslerin, varış noktasına kadar tüm durakları pas geçerek seferi tamamlayacağını söyledi.