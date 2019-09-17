Metrobüste klima gerginliği: CHP kazandı diye pasif direniş mi gösteriyorsunuz!

Metrobüste çalışmayan klima yurttaşlarla şoför arasında tartışmaya neden oldu. Yurttaşlar metrobüs şoförünü belediye seçimlerini CHP kazandığı için ‘pasif direniş’ yapmakla suçladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Tarafsız Haber Ajansı’nın haberine göre sabah saatlerinde Beylikdüzü durağından metrobüse binen yurttaşlar, şoföre defalarca klimayı açması için seslendi.

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Metrobüs şoförü bir süre sonra sadece havalandırmayı açınca, yolculardan bazıları şoföre, “Neden klimayı açmıyorsun. Seçimleri CHP kazandı diye pasif direniş mi yapıyorsunuz” diye tepki göstererek, metrobüsten indi.

Mersin belediye başkanı: Belediye imajına zarar vermek için engellilere kötü davranıyorlar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de geçtiğimiz günlerde ‘sabotaj‘ iddiasında bulunmuştu.

Belediye işçilerinin işlerini aksatarak belediye yönetimini zor durumda bırakmak istediklerini dile getiren Seçer şöyle konuşmuştu: ”Bazı otobüs şoförleri klimayı açmıyor, engellilere kötü davranıyor, sırf belediyeye karşı olumsuz bir algı yaratmak için. Belediyeye zarar verme amacında olanlara tabi ki gerekeni yaptık.”

