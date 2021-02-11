Metrobüste kadının fotoğrafını çekmekle suçlanan zanlı gözaltında

İstanbul’da metrobüste bir kadının fotoğraflarını çekmekle suçlanan zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Beylikdüzü’ndeki Cumhuriyet Mahallesi durağında dün akşam saat 17:00 sıralarında meydana gelen olayda, zanlı kadını cep telefonuyla takip etti.

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Bunun fark eden üç genç de adamı izledi. Daha sonra zanlının elindeki telefonu inceleyen gençler, kadının fotoğraflarını buldu. Durum anlatılan kadın şikayetçi olunca polis çağırıldı.

Polis, gençler tarafında tartaklanan zanlıyı gözaltına aldı. Kadın da ifade için karakola götürüldü. Zanlının gözaltına alınırken gazoz içmeye devam etmesi dikkat çekti.