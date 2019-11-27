Metrobüste bir kadını taciz ettiği iddia edilen iki adama gözaltı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti.

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Tacize uğradığını söyleyen kadın, Beylikdüzü metrobüs durağında inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Kadının şikayetçi olduğu şahıslar da metrobüsten indirildi.

Bu sırada vatandaşlar ile bu iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikâyetçi kadın ve taciz zanlıları ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.