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Yaramazlara biraz batar!

Metrobüste ‘bakış, söz ve el hareketiyle’ taciz iddiasına gözaltı

İstanbul’da bir kadını ‘bakış, söz ve el hareketleriyle’ taciz etmekle suçlanan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Söğütlüçeşme’den Avcılar yönüne giden metrobüste seyahat eden A.K. isimli kadın, dün saat 22:00 sıralarında metrobüsün şoförüne taciz edildiğini söyledi.

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Şüpheli M.Ç., Avcılar Merkez Üniversite Mahallesi durağına yanaşan metrobüsten indirilerek güvenlik görevlisine teslim edildi. Durum polise bildirildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekibi, A.K.’nin şikayet üzerine M.Ç.’yi gözaltına aldı.

Polisler tarafından üzeri aranan ve GBT/UYAP sorgusu yapılan şüphelinin herhangi bir suçtan hakkında aranma kararı bulunmadığı, ancak ‘uyuşturucu’, ‘açıktan hırsızlık’ ve ‘yaralama’ gibi birçok suç kaydı bulunduğu belirlendi.

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