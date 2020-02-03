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Yaramazlara biraz batar!

Metrobüste 11 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen adam gözaltında

İstanbul’un Avcılar ilçesinde, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 20:15 sıralarında yaşandı. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile Beylikdüzü’ne gitmek için Avcılar’dan metrobüse bindi.

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Metrobüsteki yolculardan Hicham D., küçük kıza iddiaya göre elle tacizde bulundu. Anne N.K.’nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir durağında metrobüsten indirdi.

Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilerine teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi’nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü.

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Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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