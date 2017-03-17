Metrobüs Silivri’ye kadar uzatılıyor

Beylikdüzü’nde son bulan metrobüs hattının Silivri’ye kadar uzaltılması planlanıyor.

Büyükçekmece’deki bir etkinlikte konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Bakırköy’den Sefaköy’e, buradan da Büyükçekmece’ye uzanan bir metro hattı için çalışıldığını söyledi.

Proje aşamasının sona erdiğini, ihale aşamasına gelindiğini ifade eden Topbaş şunları söyledi: “Şimdilik Silivri’ye kadar metrobüs hattı üzerinde çalışıyoruz. Arkasında da 32,5 kilometre metronun projelendirmesini yapıyoruz. Aynı şekilde Esenyurt-Avcılar hattıyla ilgili de bir çalışmamız var. 32 kilometre 13 istasyon olarak yapılan hat da kısmen Büyükçekmece’den geçiyor. Bu da önemli ulaşım aksı oluşturmaktadır.”

Topbaş, Büyükçekmece sahilinden TÜYAP’a kadar 2,5 kilometrelik teleferik yapmak için çalışmaları olduğunu da kaydetti.