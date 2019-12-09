Metrobüs, durakta fenalaşıp düşen kadına çarptı

İstanbul’da, bu sabah, İncirli’deki durakta fenalaşan ve dengesini kaybederek yere düşen kadına metrobüs çarptı.

Fotoğraflar: DHA

Sevan A. durakta metrobüs beklediği sırada başı döndüğü için bir anda yere düştü. Sevan A.’ya o sırada durağa ulaşan bir metrobüs çarptı. Hafif yaralanan Sevan A. için 112’den yardım istendi.

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Sağlık ekiplerinin kaza mahallindeki ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Sedyenin metrobüs istasyonunun merdivenlerinden ambulansa taşınmasına polis ve İstanbullular da yardım etti.

Metrobüs seferlerinde aksama meydana gelmedi.