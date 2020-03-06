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Yaramazlara biraz batar!

Metrobüs duraklarında ‘corona’ önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsü ve diğer salgın hastalıklara karşı önlem almak için metrobüs duraklarına dezenfektan el yıkama cihazları yerleştirdi.

Fotoğraflar: DHA

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarına yerleştirilen dezenfektan cihazlar, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamında bulunacak.

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1000 defaya kadar kullanılabilen cihazlar, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek, biten dezenfektan solüsyon yenilenecek.

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