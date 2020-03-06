Metrobüs duraklarında ‘corona’ önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsü ve diğer salgın hastalıklara karşı önlem almak için metrobüs duraklarına dezenfektan el yıkama cihazları yerleştirdi.
Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarına yerleştirilen dezenfektan cihazlar, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamında bulunacak.
1000 defaya kadar kullanılabilen cihazlar, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek, biten dezenfektan solüsyon yenilenecek.