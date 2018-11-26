Metro Turizm’in patronuna tekrar ömür boyu hapis: Karar günü yurdu terketmiş

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün, Yargıtay’ın hakkında verdiği ömür boyu hapis cezasının kesinleştirmesiyle birlikte yurt dışına çıktığı anlaşıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili davada ‘azmettirici‘ suçlamasıyla yargılanan Galip Öztürk için Yargıtay’da cezası kesinleşmesine rağmen iki yıl önce infaz durdurma kararı verilmişti.

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Toplamda yedi kişinin yargılandığı davayla ilgili infaz durdurma kararının gerekçesi, yargılamayı ‘FETÖ’cü hakimlerin yürütmesiydi. O dönem Gürcistan’da yaşayan Galip Öztürk, kararın ardından Türkiye’ye dönmüştü.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Öztürk hakkında 11 Ekim’de verilen müebbet hapis cezasının infazının devamına karar verdi.

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Dava kapsamında Galip Öztürk’le birlikte cinayetin tetikçisi Kudret okumuş ömür boyu hapis cezası alırken beş kişi beraat etti. Öztürk’ün avukatı Tuncay Çaltekin, karardan yeni haberleri olduğunu, müvekkili hakkında yakalama kararının ise henüz çıkarılmadığını söyledi. Öztürk’ün kararın verildiği gün yurtdışına gittiği belirtildi.