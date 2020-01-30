Metro Turizm’e ait otobüste yangın çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Metro Turizm’e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, aniden alev alarak yandı. Şoförün yolcuları tahliye etmesinin ardından yangın tüpleriyle müdahale ettiği alevler itfaiye tarafından söndürüldü.
Antalya D-400 Karayolu’nda, dün saat 17:00 sıralarında Alanya’ya giden Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü Okurcalar mevkisine ulaştığı sırada termostatlı çay servisinin bulunduğu bölümden alevler yükseldi.
Otobüs şoförü hemen aracı durdurdu, yolcuları tahliye edip yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Otobüste büyük hasar meydana geldi. Yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Alanya’ya gönderildi.