Metro Turizm otobüsü İstanbul’da kaza yaptı: Beş kişi hayatını kaybetti

İstanbul’daki Kuzey Marmara Otoyolu’nda Metro Turizm’e ait otobüsün kaza yapması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.
Karabük-İstanbul seferini yapan 34 AN 0036 plakalı yolcu otobüsü, bugün saat 07:00 sıralarında otoyoldaki Çiftalan Köprüsü mevkisinde bariyerlere çarptı.
Otobüs çarpmanın etkisiyle yoldan savrulurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Valiliği, kazada beş kişinin hayatını kaybettiğini, üçü çocuk 10 kişinin de ağır olmak üzere 25 yolcunun yaralandığını duyurdu.
Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya dair soruşturma başlatıldı.