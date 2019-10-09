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Yaramazlara biraz batar!

Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cuma günü oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

‘2020 Avrupa Şampiyonası’ eleme grubu maçı Kadıköy’deki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda saat 21:45’te başlayacak.

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İBB, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarındaki seferlerin saat 01:30’a kadar uzatılacağını duyurdu.

24 saat çalışan ‘Gece Metrosu’ kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarında kesintisiz hizmete devam edilecek.

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