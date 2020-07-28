Metro istasyonundaki yürüyen merdivenin çökmesiyle yaralanan kadın ameliyat oldu

İstanbul’da, Başakşehir İkitelli Metro İstasyonu’nda yürüyen merdivenlerden çıkan bir kadın merdivenin çökmesiyle sıkıştı. İtfaiye erlerinin sıkıştığı yerden yaralı halde kurtardığı kadın hastanede ameliyat edildi.

Fotoğraf: DHA

48 yaşındaki Semiha Özkan, cumartesi günü Başakşehir İkitelli Sanayi Metro Durağı’nda yürüyen merdivene bindiği sırada çökme meydana geldi. Bunu gören diğer yolcular, yürüyen merdivenin acil durdurma butonuna bastı.

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Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Merdivende sıkışan Özkan, itfaiye erlerinin uzun çalışmaları sonunda kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Omurgasında kırık bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Özkan ameliyat edilirken kazanın yaşandığı yürüyen merdiven yetkililer tarafından kapatılarak inceleme başlatıldı.