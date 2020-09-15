Metro İstanbul’dan bisiklet düzenlemesi: Son vagonlar ücretsiz kullanılabilecek

İstanbul’da, metrolda bisikletle seyahat etmek isteyenler, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Metro İstanbul’un trafikteki araç sayısını azaltmak ve amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptığını açıkladı.

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Düzenlemeye göre İstanbullular, 16 Eylül’den itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Uygulama kapsamında istasyonlara bisikletliler için yönlendirme işaretleri asıldı.

Düzenlemeyle kent içi ulaşımda bisiklet kullanımını artırarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor. Uygulama ayrıca daha sağlıklı ve sıfır emisyonlu bir yaşama özendirme hedefini taşıyor.