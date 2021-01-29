‘Metro kalabalığı’ eleştirisi yapan Demet Akalın’a İBB’den yanıt: Orası İstanbul değil, Madrid

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, İstanbul’da çekildiğini iddia ettiği bir metro görseli paylaşıp ‘kalabalık eleştirisi’ yapması üzerine, İBB Sözcüsü Murat Ongun, paylaşımın orijinalini göstererek, fotoğrafın İstanbul’da değil İspanya’nın başkenti Madrid’de çekildiğini söyledi.

Fotoğraf: Instagram

Akalın’ın bu akşam üzeri Twitter üzerinden paylaştığı ve ‘Yorumsuz’ değerlendirmesini yaptığı görselde “Günah keçisi restaurantlar!! Yazık!!” ifadeleri yer aldı.

Reklam

Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, tweetin altına fotoğrafın orijinalini koyarak şunları kaydetti: “Demet Hanım, umarız kısa zamanda tüm sektörler normale döner. Ancak, bu arzunuzu vurgulamak için kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan değil Madrid’den, bilginize.”